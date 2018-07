CAMISA FAJUTA

Foto: Wilson Pedrosa/AE



Por Wilson Pedrosa

Depois de posar para os fotógrafos com os presidentes do G-5 segurando camisas da seleção brasileira de futebol e dizendo que eram dos campeões da Copa das Confederações disputada na Africa do Sul, Lula repetiu o gesto no dia seguinte e ofertou uma daquelas camisas ao Presidente Obama (EUA). Um probleminha: entre os autógrafos estavam as assinaturas de Wagner Love, Edimilson e ate de Dudú Cearense. Portanto, a camisa que o Obama levou para casa era “fajuta”. Quem foi o responsável por tal gafe do Presidente Lula?

Wilson Pedrosa

Editor e Coordenador de Fotografia da Sucursal Brasília