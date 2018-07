Fotos: José Luis da Conceição/AE

Repórteres fotográficos e cinegrafistas dividem espaço em um caminhão na inauguração do trecho sul do Rodoanel, em São Paulo. O veículo foi disponibilizado pela organização do evento. Além de pouco espaço para poder trabalhar efetivamente, os profissionais tiveram de ter equilíbrio para não cair da caçamba. Será que o caminhão foi multado?