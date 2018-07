As imagens do cinegrafista Nivaldo Lima mostram o quão difícil foi cobrir a assinatura do acordo nuclear no Irã. Enquanto Lula, Mahmoud Ahmadinejad e demais autoridades posavam para foto, repórteres fotográficos e cinegrafistas lutavam pelo melhor ângulo. Lá como aqui, a confusão é grande entre os profissionais de imprensa e seguranças. Um fotógrafo chegou a cair no chão.