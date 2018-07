Por: André Dusek, Repórter-fotográfico do Estadão, Sucursal Brasília:

Depois de sair atirando para todos os lados contra ruralistas e até contra colegas de governo, o ministro do meio ambiente Carlos Minc esteve com o presidente Lula, e saiu mais firme no cargo do que nunca. No dia 04/06 Minc esteve na Câmara dos Deputados para , junto com parlamentares da comissão de meio ambiente e entregou ao presidente da casa Michel Temer, um abaixo assinado que pede a aprovação da PEC que cria os biomas do cerrado e da caatinga. Ao sair deu entrevista coletiva aonde ativistas se misturavam com jornalistas cercando-o com microfones e faixas. Ficando na ponta do pé coloquei o rosto do ministro enquadrado em uma bandeira com um desenho de um Lobo Guará, animal típico do Cerrado que está em extinção. A foto mostra que o ecologista Minc hoje “está” ministro, mas continua antenado e de orelha em pé para defender o meio ambiente, sabendo que esse seu cargo é apenas passageiro.



Foto: André Dusek/AE