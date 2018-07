Estouro de refinaria de coca

Policiais com material apreendido em uma refinaria de cocaína descoberta na favela da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. Houve troca de tiros entre os policiais e traficantes no início da operação, que começou por volta das 5h. A ação policial prejudicou o trânsito na Estrada Lagoa-Barra, no trecho que passa próximo a favela, que ficou interditado por cerca de meia hora. A ação teve como objetivo a repressão ao crime organizado e ao tráfico de entorpecentes.

Fotos: Fabio Motta/AE