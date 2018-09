Foto: Dida Sampaio/AE

Foto de Coletiva. Situação difícil de se conseguir uma foto boa.

Microfone no nariz, já fizeram. Silhueta? Já vimos várias. Sombras no teto?

Acho que o Dida propôs uma nova abordagem para essas terríveis pautas.

Dida cobria a coletiva do diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, após o lançamento de um novo sistema de controle de produtos químicos para dificultar a produção de drogas ilícitas, ontem, 18 de novembro, no Ministério da Justiça em Brasília.

Juca Varella