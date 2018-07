Fotos vencedoras do Prêmio Estado de Fotografia 2008

Primeiro Lugar: “O Vôo da Maurren” – Fotos: Jonne Roriz/AE



A sequência do pouso e a areia na câmera…

… e pelo outro ângulo, com a câmera na mão do Jonne:



Comentário do Jonne Roriz:

A foto premiada foi pra capa do jornal. Dentro, deram uma sequência de imagens. Eu disparei essa câmera por controle remoto.

Um lado da caixa de areia era permitido pra as câmeras remotas dos fotógrafos mortais e do outro, só os fotógrafos do pool. Cheguei com antecedência e não gostei do enquadramento do lado permitido, até porque, eu sabia o lado que a Maurrem ia cair, assim ela ia ficar de costas pra cena, fora que estávamos muito longe da caixa de areia.

Então, um pouco antes da prova começar, viabilizei a colocação da câmera do lado oposto ao permitido. Eu sabia que estava caindo muita areia naquele pedaço e que a minha câmera ia sofrer um pouco, não esperava tanto…

Nós podemos colocar as câmeras no começo da prova e só podemos retirá-las no fim, então teria que ser um sofrimento que valesse a pena. A Maurrem era a segunda atleta a saltar, então resolvi arriscar e deixar a câmera o mais perto possível. Eu também estava acreditando no potencial dela, a menina estava tão focada e vindo de um processo de vitórias.

Se a Maurrem não tivesse batido o recorde naquele primeiro salto, eu ia ficar sem a câmera e sem a foto, porque depois do salto de umas três atletas a lente ia ficar totalmente suja.

Bom, o resultado foi que ferrei uma Canon Mark ll e uma 14mm. Fiquei sem trabalhar com os equipamentos e deixei consertando no escritório da Canon montado no MPC (Media Press Center) durante os jogos. Mas em compensação, consegui fazer uma foto diferente pro dia, do momento do salto.

Tive sorte, eu sei disso, mas a vida é feita de riscos!

Jonne

Segundo Lugar: “Cadê o rio?” – Foto: Patrícia Santos/AE



Patrícia Santos captou com extrema sensibilidade e visão jornalística a poluição no Rio Tietê quando produzia fotos para a revista Mega Metrópoles, publicada pelo Estadão em 2008.

Terceiro Lugar: “Raul dá cotovelada em Lula” – Foto: Dida Sampaio/AE



Dida Sampaio flagrou sozinho a cotovelada que o presidente Lula recebeu de Raul Castro durante visita a Havana. Castro gesticulava tentando conter os ânimos de jornalistas quando acertou o olho do nosso presidente.