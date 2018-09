No clima de Copa do Mundo, o repórter fotográfico Paulo Pinto expõe grandes imagens da conquista do Penta, no mundial realizado na Coreia do Sul e Japão. A abertura da exposição “Garra e Paixão” acontece no Restaurante Fulo, nesta quinta (24/06), a partir das 20h. O restaurante fica na Rua Haddock Lobo, 899, Jardins.