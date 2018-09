Jornalismo Cidadão / FotoRepórter

http://www.estadao.com.br/fotoreporter

Segue comentário de Juracy Abondanza:

“Muito boa a iniciativa do Blog da Foto, parabens ao Estadao!!! A fotografia na imprensa é o texto jornalistico traduzido em imagens. E nós amadores, poderemos enviar tambem fotos para o Blog? Grande abraço a todos!”

Juracy,

O Grupo Estado já tem um canal aberto para receber fotos. Trata-se do FotoRepórter, criado no final de 2005 e que recebe diariamente dezenas de fotos de amadores ou não.

Entre no link acima, faça seu cadastro e depois pode começar a enviar fotos.

A reposta vale para todos aqueles que se interessam pelo tema.

Abraço

Juca Varella