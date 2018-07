Foto: Wilton Junior/AE

Enterro do menino Matheus Rodrigues Carvalho de 8 anos, morto ontem por um PM na Favela Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, no Rio.

Pouco antes de fecharem sua sepultura no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju, um dos familiares colocou uma bola de futebol nos pés de seu caixão.