Steve McCurry, autor da clássica foto de uma menina afegã registrada em 1984, que foi capa da ‘National Geografic’, dará palestra gratuita, em São Paulo, no dia 20 de maio, às 19h30, no MIS (Museu da Imagem e do Som) – situado na avenida Europa 158. Informações pelo telefone (11) 2117 4777. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do evento. Leia matéria.