Fotos: Dida Sampaio/AE

Dida Sampaio (mais uma vez!) captou uma imagem pouco comum do presidente Lula. Treinando para o Carnaval? Pode ser, afinal está preparando a fantasia para assistir o desfile da Beija-Flor no Sambódromo do Rio.

O fato é que a foto é sensacional. Mais um leitinho tirado das duras pedras que os repórteres-fotográficos de Brasília enfrentam todo dia e que eu tive a honra de experimentar durante cinco anos.

Valeu Dida!

Juca Varella