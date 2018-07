Parece mas não é?

Durante a manifestação dos professores da rede estadual de São Paulo, próximo ao Palácio dos Bandeirantes, na última sexta (26/03), um homem aparece carregando uma policial feminina. No primeiro momento, quem vê a foto fica emocionado. Afinal, uma pessoa sem farda, talvez um professor, socorrendo uma PM, durante a manifestação que foi marcada pela violência, seria um fato a se comemorar. Contudo, o que a foto mostra talvez não seja o que ela insinue.

Após a imagem de autoria do repórter fotográfico Clayton de Souza circular pela internet, a Polícia Militar do Estado de São Paulo informou que o homem que carrega a policial ferida é um PM à paisana. A policial chama-se Erika Cristina Moraes. Já o nome do policial que fez o socorro não foi divulgado pela Polícia Militar, com a justificativa de que ele trabalho no serviço reservado da corporação. E aí, a dúvida permanece.

