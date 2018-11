Foto: Mary Chind/The Des Moines Register/Reuters – 01/07/2009

Um trabalhador da construção, suspensa por um guindaste, salva uma mulher que caiu em um rio na cidade de Des Moines, no estado de Iowa, EUA. Com esta foto, Mary Chind, do The Des Moines Register, ganhou o Prêmio Pulitzer 2010 na categoria Breaking News Photography, anunciado ontem.