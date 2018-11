Recorrência

Entre as imagens que compõem a exposição Retrospectiva 2009 – 5ª Mostra anual de Fotojornalismo, promovida pela Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo (ARFOC-SP), está a foto acima. A fotografia, de autoria de Sidnei Costa, mostra o resgate de uma motociclista durante enchente, em São José do Rio Preto. O contexto e a dramaticidade da foto lembra muito a imagem vencedora do Prêmio Pulitzer 2010, abaixo.

