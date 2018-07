Na semana passada o presidente Lula foi à sede da Policia Federal em Brasília para as comemorações dos 65 anos de existência da PF. Um forte esquema de segurança foi montado para a visita do presidente que em seu discurso reclamou da pirotecnia das operações da PF. Ao sair da pauta para esperar o carro do jornal enquanto chovia forte la fora vi esta cena inusitada. A sala de imprensa, que fica no andar térreo, ocupada por agentes do COT fortemente armados, provavelmente fugindo da chuva.



Foto: André Dusek/AE