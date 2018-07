Sir Elton John brinca ao piano

Foto: Paulo Liebert/AE

Fiz esta foto no último, sábado durante a apresentação do cantor Elton John no Anhembi. Os profissionais de imagem só puderam fotografar as duas primeiras músicas do show “Rocket Man”. Na segunda música, Elton John ficou com uma perna apoiada no banco do piano e a outra sobre o próprio piano. Os fotógrafos estavam muito próximos. Eu estava trabalhando com uma lente mais fechada (70mm-200mm). Sabia que durante uma apresentação no dia anterior, restrita para convidados, Elton John tinha “brincado” no piano.

Na hora me veio na cabeça uma foto antiga, acho que da década de 70, em que Elton John aparecia apoiado no piano somente com as mãos e suas pernas suspensa para trás, com os joelhos dobrados…pensei: será que ele vai fazer o mesmo aqui, agora?!

Troquei imeditamente de lente, coloquei uma grande angular e, quando voltei apontar para o palco, a surpresa!! Ele fez sua acrobacia sobre o piano!! Em uma fração de segundo alí estava a grande foto do show!! Elton Jonh parecia estar “voando” sobre o piano!!

Paulo Liebert