Ovo pra todo lado

Fotos: José Luis da Conceição/AE

Há tempos que fotografar treino dos grandes clubes tem sido um grande desafio, afinal, os assessores de imprensa nos colocam no contra luz, delimitam o espaço à beira do gramado e tudo isso, com as mais diversas justificativas, entre elas a preservação da segurança dos atletas.

Porém, no último sábado, no final do treino do São Paulo no CT da Barra Funda, aconteceu um episódio constrangedor para os profissionais que ali registravam o final do treinamento. Um grupo de jogadores atropelou os repórteres fotográficos, na tentativa de acertar com ovos o atleta Sergio Mota.

Além de quase derrubarem as lentes pesadas com o risco de ferir alguém, sobrou “ovada” para muita gente, inclusive para os colegas de imprensa. Há quem diga que essa “brincadeira” foi retaliação por uma foto publicada durante a semana.

José Luis da Conceição