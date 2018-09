Chuva alaga Cidade do Rio

FOTOS: Marcos D`Paula/AE

O Prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, teve uma prévia de um dos problemas que irá enfrentar em sua gestão. Um forte temporal atingiu o Rio na tarde de ontem, deixou vias alagadas, parou o trânsito, provocou a interdição da Ponte Rio-Niterói e o fechamento do Aeroporto Santos Dumont. Houve registro de ventos de até 70 quilômetros/hora em Copacabana. De acordo com o Clima Tempo, a tempestade foi provocada pela passagem de frente fria pelo sudeste.