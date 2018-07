Cobertura Carnaval 2009 – Rio de Janeiro

Fotos: Fábio Motta/AE

Na cobertura do desfile das escolas de samba, imagem é fundamental. Na tarefa de reportar a magia do carnaval concretizada nas surpresas preparadas pelas agremiações da elite do samba, as fotos muitas vezes dizem mais do que qualquer texto.

Para levar aos leitores do Estadão e internautas do portal a profusão de cores e formas das fantasias e carros alegóricos com o cuidado de registrar a emoção dos componentes e a reação do público uma brava equipe passou duas noites no sambódromo do Rio atenta a cada detalhe.

Cinco profissionais andaram quilômetros no vai e vem da Marquês de Sapucaí acompanhando as agremiações. As imagens eram transmitidas em tempo real para a redação do jornal, que aprontava a edição especial do dia seguinte, e alimentava as galerias do portal. A Agência Estado distribuía as fotos para veículos de todo o País.

Além do cansaço e do forte calor, as limitações dos agentes de segurança e o cuidado para não atrapalhar a evolução das escolas eram obstáculos a mais. No entanto, as dificuldades não impediram cenas divertidas. Uma delas, registrada pelo coordenador da equipe, Fábio Motta, foi a brincadeira do carnavalesco da Viradouro, Milton Cunha, ao fotógrafo Marcos D´Paula. Fotógrafo e fotografado também confraternizaram na avenida. O fotógrafo Celso Jr. veio de Brasília com o morador mais ilustre daquela cidade. Com a presença do presidente Lula na Sapucaí, Celso teve de compensar o acesso proibido ao camarote oficial com a vigilância da janela de onde ele viu o espetáculo. Do outro lado da avenida, Celso ficou atento a cada movimento do presidente e ainda registrou a empolgação da primeira-dama, Marisa Letícia. Enquanto isso, os fotógrafos Tasso Marcelo e Wilton Júnior se embrenhavam entre alas e carros alegóricos para traduzir em imagens o festival de cores e criatividade que as escolas levaram para a Passarela do Samba.