Pequeno Empresário, hoje é seu dia!!

Hoje, comemora-se, em todo o País, o Dia da Micro e Pequena Empresa.

Em uma economia forte, consolidada ou em desenvolvimento, as PME’s assumem um papel vital, pois possuem melhor facilidade de adaptação às instabilidades econômicas do que as grandes empresas. São de suma importância para a geração de empregos, para as exportações e para a movimentação da economia de um país.

A data foi criada em 1999, ano em que foi sancionado o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Alguns anos mais tarde, mudanças na política brasileira transformaria a história das microempresas do País e assim, uma nova conquista: a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

Sancionada em 2006 e já em vigor, a lei criou o Simples Nacional para reduzir a carga tributária e simplificar processos, além de mecanismos que asseguraram o acesso ao crédito, à inovação tecnológica e às compras governamentais.

A importância do setor se reflete em seus números que representa mais de 90% dos negócios constituídos e concentra em torno de 60% dos empregos gerados no País.

Parabéns a todos que, com muito trabalho, colaboram para o crescimento do nosso País!

