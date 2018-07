A Mulher decide sim!!

Olá leitores e leitoras, que as mulheres são responsáveis pela tomada de grandes decisões isso é inquestionável desde que o mundo é mundo, não é mesmo? De pequenos detalhes até atitudes que mudaram a história da humanidade, as mulheres têm papel forte e determinante. E, na compra de uma casa, não seria diferente, o “sim” ou “não” final é sempre delas!!

São inúmeros os motivos que justificam o porquê a última palavra na compra de um imóvel é da mulher. Podemos começar pelo lado emocional da decisão. A mulher, pelo fato de, na maioria das vezes agir muito mais com o coração do que com a razão, pensa mais facilmente em detalhes de bem estar, pensando individualmente em cada membro da família, como por exemplo: itens de segurança, opções de lazer, tamanho e conforto dos cômodos, etc.

Principalmente pelo fato de a maioria trabalhar fora, elas pensam em itens como praticidade e facilidade, como: se bate ou não sol, localização, perto ou longe do trabalho, da escola das crianças, vagas de garagem, em fim, se preocupam com o custo benefício envolvido.

Outro fator de extrema importância para a mulher e que também tem muita relevância na escolha de um novo imóvel é a condição financeira, já que é comum e costumeiro a mulher fazer o planejamento financeiro, porém com a sensibilidade e preocupação de não deixar que o custo seja acima da renda mensal da família, além de pensar em longo prazo, ou seja, num futuro, aquela casa ou apartamento será um bom investimento na hora da venda ou locação?

O homem em geral se preocupa mais em pagar as prestações.

A mulher nas estatísticas

Elas conquistaram o mercado de trabalho, se qualificaram e cada vez mais, ganham poder de decisão, sobretudo na hora de compras importantes como um automóvel, escola dos filhos ou o próprio imóvel. Segundo dados do Data Popular, empresa especializada em pesquisas de mercado, em 82% das situações são elas que fazem o planejamento das férias, em 86% dos casos, decidem sobre o que o casal vai comer e escolhem a roupa que o parceiro vai usar em 77% das vezes, que dirá então sobre a decisão da escolha do lar onde vai morar com a família!!

A grande verdade

Apesar do poder de decisão na compra do imóvel estar nas mãos da mulher, esse deve ser um planejamento do casal, ou seja, o homem não é excluído do processo, mas se a mulher não gostar, a família não compra.

Esse post foi uma homenagem a todas as Mulheres Guerreiras que impulsionam com maestria a história da humanidade!

Fonte: Exame Abril