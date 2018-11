ABC Inovação beneficiará 580 empresas do setor metalmecânico e de plástico.

A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e o Sebrae Nacional assinaram no último dia 6, um convênio firmando o acordo que dará início ao projeto “ABC Inovação”, que será realizado ao longo de dois anos e deverá atender 580 empresas dos setores metalmecânico e do plástico. Ao todo, serão investidos R$ 7 milhões, sendo R$ 5 milhões subsidiados pelo Sebrae Nacional e R$ 2 milhões pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

A partir da assinatura, serão iniciadas a seleção das empresas que participarão do projeto que visa tornar pequenas e médias empresas do Grande ABC mais inovadoras e competitivas. Este processo será realizado por meio de consultorias particulares além de cursos e outras ações como a distribuição de cartilhas sobre inovação e o desenvolvimento de um site com conteúdo de informação e capacitação.

Para participar, a empresa deverá atender aos seguintes requisitos: ser pequena ou média empresa, ser do setor plástico ou metalmecânino e estar localizada no Grande ABC. A pré-inscrição deverá ser realizada no site da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC (www.agenciagabc.com.br).

O projeto é baseado na experiência do CESTEC – Centro de Serviços em Tecnologia e Inovação do Grande ABC – iniciativa da Agência, em conjunto com o BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento – e o Sebrae, que atendeu, durante o ano de 2010, 60 empresas do setor metalmecânico, oferecendo atendimento e consultoria nas áreas de gestão administrativa e financeira, gestão da produção, marketing e vendas. O “ABC Inovação” dará continuidade às ações além de ampliar o número de atendimentos.

