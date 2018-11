Aço – Reajuste necessário

Aperto em oferta de matéria-prima pressiona siderúrgicas a repassar aumento para consumidores

O setor siderúrgico está buscando alternativas em relação ao fornecimento de carvão,em um horizonte de cotações elevadas, em que se espera novo aumento nos preços da matéria-prima para o segundo trimestre. Neste início de ano, os problemas climáticos na Austrália, maior exportadora mundial de carvão, contribuíram para pressionar ainda mais a relação entre oferta e demanda.

A Usiminas, por exemplo, já divulgou que está tentando modificar o mix de carvão utilizado, reduzindo as compras da Austrália e buscando novos fornecedores, com o objetivo de reduzir o custo CIF (em que o exportador paga custo e frete necessários para que os produtos cheguem ao destino) do insumo. A aquisição de ativos de carvão é vista como opção pela empresa, mas as dificuldades de operar uma mina fora do Brasil serão levadas em conta na tomada de decisão.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Tata Steel elevaram recentemente sua participação na fabricante de carvão australiana Riversdale Mining, que possui minas em Moçambique, país tido como um dos locais de maior crescimento para exportação do insumo. Com o aumento das fatias, Tata Steel passou a deter 27,1% e CSN, 19,9%. Com os novos aumentos previstos para o carvão e o minério de ferro, as siderúrgicas enfrentarão novas pressões de custos no segundo trimestre.

Conforme a Vale, haverá reajustes médios dos preços contratuais do minério de 20% no segundo trimestre ante os valores definidos para o primeiro trimestre. No primeiro trimestre, os preços do minério de ferro ficaram 15% maiores que os do último trimestre do ano passado. Não está claro para o mercado quanto das elevações as usinas conseguirão repassar para os consumidores de aço, diante di quadro de excedente do insumo e o fato de que a recuperação das economias ainda não ocorreu completamente.

