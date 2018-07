Aeroporto de Guarulhos poderá ter duas estações de trem.

O presidente da Concessionária Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.,

Antonio Miguel Marques, afirmou, na manhã desta quarta-feira, que Cumbica poderá ter

duas estações de trem e metrô para os próximos anos. De acordo com o empresário, a

ideia é que a Linha 13 – Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)

chegue ao aeroporto até a Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil. A

principal obra, a construção do Terminal 3, possibilitará o fluxo de aviões de classe F, de

maior porte, como o Airbus-380 e o Jumbo 747-800.

“Estão previstos no projeto da Linha 13 duas estações, uma em frente ao terminal

4 (terminal de carga) e a outra, que ainda está em fase de definição, vai ser

provavelmente em frente ao terminal 3, mas ainda não é a posição final”, afirmou

Marques, que oficializou o início das obras do terminal 3 do aeroporto para esta quarta.

Porém, quando questionado se o prazo seria cumprido pelo governo do Estado

que, segundo ele, prometeu uma das estações para o Mundial de futebol, Marques

afirmou que a responsabilidade está com a CPTM.”Quem tem que responder essa pergunta é a CPTM, mas o governador diz que estão fazendo todo esforço para o trem estar funcionando até a Copa. A previsão da CPTM é que seja concluído até a Copa”, completou.

Além da melhoria no acesso ao aeroporto que deve ser feita através das estações

de trem, o projeto do novo aeroporto prevê mais 6 mil vagas de estacionamento até a

Copa do Mundo de 2014. Outro fato que irá melhorar a locomoção dos usuários é a

construção de um “mini terminal rodoviário”, que irá funcionar onde hoje ficam os táxis.

A chegada do Rodoanel ao Aeroporto de Guarulhos também foi citada pelo

presidente da Concessionária, porém, o novo acesso não estará pronto para o evento.

Hotéis no aeroporto – A ideia da Concessionária é construir hotéis dentro do

próprio aeroporto, que possam receber passageiros em voos de conexão, que passam a

noite no país. Os estabelecimentos serão de três, quatro e cinco estrelas.

Apenas o terminal 3, que ficará pronto para a Copa, um hotel com 50 quartos será

construído, localizado dentro do próprio terminal em área restrita e antes da imigração.

Essa obra será feita pela concessionária, que depois negociará com redes hoteleiras para a definição da bandeira de administração do prédio.

Fonte: Portal Intelog