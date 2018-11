Alboss – Excelência no processo de injeção de metais

Há 15 anos no mercado, a ALBOSS atua no ramo de fundição sob pressão de metais não ferrosos, tendo como objetivo principal a produção de peças injetadas em alumínio e zamac, que atendam as expectativas dos clientes.

Fundição sob pressão, também conhecida como Injeção de metais é o processo metal-mecânico no qual o metal líquido fundido é forçado, sob pressão, a entrar na cavidade esculpida de uma matriz, normalmente confeccionada em aço, preenchendo-a e formando a peça desejada. O processo de fundição sob pressão é regido por uma série de parâmetros, que adequadamente determinados resultam na fabricação de peças de qualidade.

Com sede própria, abrangendo uma área de 5.000m², com layout industrial dentro dos requisitos legais e localização de fácil acesso, a empresa presta serviços aos mais diversos segmentos da indústria: eletroeletrônica, mecânica, automobilística, duas rodas entre outras; atuando em todo território nacional.

Certificada ISO9001: 2008, comprovando o seu comprometimento com a qualidade e na busca de melhorias contínuas, fazem desta Empresa apta a desenvolver projetos que atendam as necessidades dos clientes. Focando as relações humanas como elemento primordial para qualidade de seus serviços, investem na capacitação de seus colaboradores, e em ações que promovem qualidade de vida, proporcionando um ambiente de trabalho seguro e agradável aos colaboradores.

Saiba mais sobre a Alboss

Esta e outras empresas de fundição sob pressão nos Guias Oesp

Se a sua empresa também tem um produto ou serviço que apresente um diferencial ou uma história de sucesso, envie-nos um texto. Teremos o prazer de publicá-lo aqui no nosso blog e apresentá-lo ao mercado, através das nossas redes sociais facebook e twitter!

Contato: alessandra.mirra@grupoestado.com.br