Alemães querem investir em obras de infraestrutura no Brasil.

Em reunião ocorrida nesta segunda-feira (28) com representantes de empresas alemãs e brasileiras, o ministro do Transporte, Construção e Desenvolvimento Urbano da Alemanha, Peter Ramsauer, afirmou que seu país deseja tomar parte em projetos e obras de infraestrutura no Brasil, ao longo dos próximos anos. “Temos grande interesse em que empresas alemãs possam participar dos grandes projetos infraestruturais que o Brasil prevê, no âmbito dos eventos esportivos”, afirmou Ramsauer.Segundo o ministro, a execução e a operacionalização de projetos portuários, aeroportuários e ferroviários também estão na mira de empresários alemães. “Com relação ao setor aeroportuário, há organizações interessadas em cooperação tecnológica e operacional e também em atuar como concessionárias dos serviços”, disse.

Há duas semanas, a Secretaria Especial de Portos (SEP) do Brasil e a Duisburger Hafen, companhia responsável pela administração do maior porto fluvial do mundo, Duisport, na Alemanha, selaram acordo para a elaboração de um plano de logística para o porto de Santos, abrangendo soluções para a movimentação de mercadorias entre a Baixada Santista e a capital paulista.

“O plano é fazer quatro túneis com 30 quilômetros de comprimento, à disposição de vias ferroviárias e rodoviárias, para fazer o transbordo de cargas de Santos ao Planalto”, explicou Rainer Bomba, secretário do ministério de Transporte, Construção e Desenvolvimento Urbano.

Outro projeto de destaque é o do trem-bala, cujo resultado da licitação será divulgado no próximo dia 11. “Aguardamos ansiosamente”, afirmou o ministro.

Fonte: Revista Construção e Mercado por PiniWeb.

