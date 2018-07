Alimentos orgânicos – mitos e verdades.

Moda ou real interesse por qualidade de vida? O que leva tantas pessoas à procura e ao consumo de alimentos orgânicos? O Brasil é o segundo colocado na produção de orgânicos, perdendo apenas para a Austrália. Um mercado que, no ano passado, segundo a Associação Brasileira de Orgânicos Biologicamente Sustentáveis (BrasilBio), movimentou 500 milhões de reais no País, e, para 2012, espera-se um crescimento de 20% na venda do produto.

Um estudo recente da Universidade de Stanford, Estados Unidos, caiu como uma bomba aos apreciadores e consumistas de orgânicos. Ele afirma que a comida orgânica não é mais nutritiva que os demais alimentos, inclusive, pesquisas não encontram diferenças na tabela nutricional.

A pesquisa teve como base os dados de 17 estudos, comparando indivíduos que comeram alimentos orgânicos com outros que comeram não-orgânicos, além da observação de 223 trabalhos sobre os níveis de nutrientes, bactérias, fungos e agrotóxicos em vários alimentos, incluindo frutas, legumes, grãos, carnes, leite e ovos.

O que se sabe, de verdade, é que os orgânicos contém 30% menos agrotóxicos. E agora? É claro que muitos criticaram o resultado da pesquisa.

O que são alimentos orgânicos?

São alimentos sadios, limpos, cultivados sem agrotóxicos e sem fertilizantes químicos, que provêm de sistemas agrícolas baseados em processos naturais, que não agridem a natureza e mantêm a vida do solo intacta. São obtidos através de técnicas que incluem o emprego de compostagem, adubação verde, manejo orgânico do solo e da diversidade de culturas, que garantem a mais alta qualidade biológica dos alimentos. Já, na agricultura convencional, os alimentos são carregados de altas doses de inseticidas, fungicidas, herbicidas e adubos químicos altamente solúveis.

Por que os orgânicos caíram nas graças do consumidor?

Alguns degustadores os classificam como de melhor sabor e afirmam que eles têm mais “gosto”, pela pureza da produção.

Pelo cultivo e crescimento sem pesticidas e agrotóxicos são mais saudáveis, isso se torna uma grande vantagem para o consumidor que, pelo fato de não precisar descascar os alimentos, tentando se livrar dos componentes químicos aproveita do alimento em sua totalidade. Além de serem livres de organismos geneticamente modificados.

Os alimentos orgânicos possuem, normalmente, 20% a menos de teor de água em sua composição, se comparados aos convencionais, concentrando mais os nutrientes, além disso, apresentam níveis maiores de vitaminas, a exemplo do tomate orgânico, que contêm 23% mais vitamina A.

Mitos e verdades

Verdades

São mais caros

Com baixa escala de produção, eles se tornam mais competitivos. Sem contar a falta de matéria-prima, altos custos de produção e certificação e o desinteresse tecnológico faz com que a agricultura orgânica não seja atrativa aos agricultores.

Ajudam a preservar o meio ambiente

Sim, a agricultura orgânica, faz parte de um sistema produtivo que preservam e reconstituem o solo e as águas. Ao contrário da agricultura convencional, que, ao longo dos anos, desertifica o solo e torna as terras improdutivas.

São rastreados

A rastreabilidade é o DNA do produto orgânico, esse fator é uma exigência das certificadoras. Todo e qualquer produto orgânico está identificado com o seu local de origem, a lavoura de que foi colhido e os tratos culturais aplicados.

Mitos

É o mesmo que hidropônico?

Não, a hidroponia é um sistema de produção que utiliza água como base para a planta, porém como a água não possui nutrientes em quantidades necessárias para o desenvolvimento do produto, a nutrição é complementada com adubo solúvel.

Podem ser consumidos sem lavar?

Não, independente do sistema de produção, todo e qualquer alimento deve ser higienizado e lavado antes do consumo.

As feiras são os locais mais adequados para comprar?

Não, são pouquíssimos os feirantes orgânicos e, muitos deles não estão em conformidade com a legislação. O consumidor que desejar comprar em feiras deve exigir a certificação do produto.

Não são fiscalizados?

Sim, são muito bem fiscalizados pelo Ministério da Agricultura e Inmetro. A legislação brasileira é uma das mais completas do mundo.

Fonte: Portal Terra / BrasilBio

