Aliméticos é nova categoria disponível para supermercados.

Trata-se de uma linha especial de balas e bebidas com função de cosmético. Lançada pela empresária Cristiana Arcangeli a Beauty’In é composta por 12 alimético, sendo oito bebidas e quatro sabores de bala, chamados de “beauty drinks” (bebidas de beleza) e “beauty candies” (balas de beleza), respectivamente.

O investimento na marca foi de R$ 10 milhões. O preço médio dos produtos será de R$ 7 pela garrafa da bebida, e R$ 15 pelo pacote de balas. A distribuição já é feita para supermercados, farmácias e perfumarias. Em dois anos, a expectativa é de alcançar dez mil pontos de vendas.

Conheça as linhas: a de bebidas é feita de água mineral, vitaminas e nutrientes, que, segundo a empresária, combatem o cansaço, o mau-humor e ainda beneficiam a pele, as unhas, e os cabelos conforme o sabor. Já as balas são produzidas à base de colágeno, proteína que é muito utilizada em hidratantes corporais, com função de fortalecimento da pele.

Fonte: IstoÉ Dinheiro e Supermercado Moderno