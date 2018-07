Amanhã é o grande dia…

Parceria Guia Class e iLocal esquenta guerra dos guias online em Jundiaí

Com o objetivo de transformar cada busca online em uma oportunidade única e diferenciada, O PORTAL GUIA CLASS POWERED BY ILOCAL entra no ar nessa quinta-feira, 20 de setembro, trazendo o que há de mais inovador em mídia digital para Jundiaí e Região.

A parceria

O trabalho é resultado de uma parceria de sucesso entre a Vanilla Editora e um dos maiores grupos de Comunicação do País, o Grupo Estado, através do Estadão PME.

Comandada pela publicitária Natália de Marco Hrdlicka, responsável pelas publicações Guia Class, a Vanilla Editora, foi buscar um parceiro forte para sua incursão no mundo digital — segundo maior destino a publicidade brasileira, a internet só perde para a TV aberta em investimentos publicitários e se associou ao iLocal, o Guia Web do Grupo Estado, para lançar sua versão online, e, torna-se assim, dona da 1ª franquia do iLocal do Brasil, com exclusividade na região. Opções de bons serviços e qualidade para que seus usuários possam desfrutar do que o mercado regional tem de melhor a oferecer e gerar negócio. Uma plataforma digital feita para quem realmente quer encontrar praticidade com eficiência para suas necessidades e serviços.

E falando em inovação…

O PORTAL GUIA CLASS já chega com números e indicadores expressivos. Mais de 4 milhões de page views por mês em mais 2.000 categorias de busca, dados do conceituado site iLOCAL e, a partir de amanhã com os novos números que serão gerados somados ao banco de dados da Vanilla Editora, além de todos os projetos impressos Guia Class que também poderão ser acessados via web.

Segundo a diretora executiva, Natália de Marco, o modelo de negócio apresentado pela Vanilla já despertou interesse nos empresários de Jundiaí, muitos já reservaram e garantiram seu espaço com destaque no portal para o ‘start’ no dia 20 de setembro.

A Editora

A Vanilla Editora foi fundada em junho de 2009 por Natália de Marco Hrdlicka, que com vasta experiência anterior no mercado Corporativo, trouxe para Jundiaí um novo Modelo de Negócio em Comunicação, baseado em ferramentas de gestão e pesquisas, enxergando um mercado potencial.

Desde então, sob o comando das irmãs e diretoras Natália e Larissa, a Vanilla Editora, atuando somente com publicações próprias, é a idealizadora e responsável pela gestão de todos os Projetos Guia Class em Jundiaí e região.

Com parceiros de força regional e nacional, a Vanilla é atualmente uma empresa focada no desenvolvimento dos segmentados veículos: Guia Class Jundiaí, Guia Class Noivas e Festas, Guia Class Gourmet e Guia Class Delivery, com distribuição gratuita, estratégica e dirigida.

Esteja presente e turbine seus negócios

São planos a partir de R$ 79,90 por mês, para agregar à marca da sua empresa toda a estrutura, gestão, tecnologia e credibilidade do maior banco de dados acessado no Brasil; o iLOCAL!

Para saber mais e anunciar sua empresa no PORTAL GUIA CLASS é fácil! Encaminhe um e-mail para queroanunciar@vanillaeditora e agendar uma visita com nossos representantes comerciais.

Assista agora o vídeo institucional da Vanilla apresentado no evento de pré-lançamento do Portal Guia Class:



