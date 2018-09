Avanço nipo-brasileiro

Só a Colômbia não adotou padrão digital com tecnologia nacional e japonesa na América do Sul

É incontestável a boa adesão internacional ao modelo nipo-brasileiro de TV digital, que está sendo implantado em 12 países, incluindo Brasil e Japão. Em dezembro, o Uruguai anunciou a opção pelo padrão, denominado ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial). A decisão do Uruguai isola, na América do Sul, a Colômbia, que optou pela tecnologia europeia (DVB). Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, Filipinas, Japão, Paraguai, Peru e Venezuela usarão o mesmo sistema, que atingirá uma população de mais de 550 milhões de habitantes.

A ideia é que o ISDB-T seja um instrumento de aproximação entre os países, permitindo a cooperação para o desenvolvimento de tecnologias e promovendo maior aproximação cultural dos povos. Além das vantagens técnicas do padrão nipobrasileiro – como mobilidade, portabilidade e interatividade. Brasil e Japão oferecem atrativos, como

a oferta de capacitação tecnológica e transferência de tecnologia a quem aderir ao sistema.

As metas de expansão do padrão de TV digital, contudo, não param. Integrantes do governo estão em negociação com países da África para adesão ao sistema. Segundo o Ministério das Comunicações, há conversas avançadas com Angola, Moçambique e Botsuana e países como Suriname, Guiana, Nicarágua, Honduras e Guatemala.

No Brasil, porém, a TV digital ainda não decolou. O principal empecilho é o preço dos aparelhos que convertem o sinal analógico em digital, que ainda é alto e impede que boa parcela da população brasileira tenha acesso à nova tecnologia e também dos aparelhos de TV que já vêm com o conversor embutido.

O governo estuda, contudo, uma forma de promover desoneração de impostos para baratear o custo para o consumidor final. Apesar disso, ao fazermos uma análise dos preços atuais com a época do lançamento da TV digital, em 2007, há avanços significativos. Tanto que a produção brasileira de TVs com o conversor digital integrado deve ultrapassar a marca de seis milhões de aparelhos, segundo o Ministério das Comunicações.

A partir de 2011, o número deve ser ainda maior, segundo o ministério, já que todas as televisões com tela maior ou igual a 26 polegadas terão de chegar às lojas com o conversor integrado. Em 2010, a obrigatoriedade valia para as TVs com tela maior ou igual a 32 polegadas.

Os preços dos conversores caíram 84% desde o lançamento da TV digital, em 2007, segundo o ministério. Na época do lançamento do sinal digital, o equipamento era comercializado por mais de R$ 1 mil; hoje o preço médio é de R$ 200.

Atualmente, o sinal digital está disponível para cerca de 90 milhões de brasileiros, em 425 municípios espalhados por todos os estados do País. A digitalização completa está prevista para 2016, quando deve ser desligado o sinal analógico.

