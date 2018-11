Telecomunicações – Banda larga em expansão

Telebrás levará a internet, no atacado, para o Brasil inteiro e o setor privado venderá no varejo

Não faltam desafios à presidente eleita, Dilma Rousseff, no setor de telecomunicações. O primeiro deles é tornar realidade o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), programa do governo Lula que tem como objetivo levar internet rápida por um preço acessível a todos os rincões desse país. O projeto piloto tem como meta conectar as 100 primeiras cidades até o fim do ano. Os outros 4.283 municípios serão cobertos até a Copa de 2.014 e o governo atual afirma que há boas chances de haver antecipação.

A realização do Mundial no Brasil, evento que reunirá milhares de turistas, só reforça essa necessidade. Qual papel terá a Telebrás, reativada no Governo Lula para implementaro PNBL, e como será sua interlocução com a iniciativa privada?

Outro assunto que precisa ser resolvido é alterar ou não a regulamentação do mercado de TV a cabo, que hoje tem restrições ao capital estrangeiro e às empresas de telefonia. Depois de três anos de tramitação no Congresso Nacional, o PL 29, que acaba com esses obstáculos, foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado. É remota a possibilidade de aprovação ainda este ano, mas em 2.011 esse será um assunto amplamente debatido.

A TV digital no Brasil ainda não decolou. O principal empecilho é o preço dos conversores que transformam o sinal analógico em digital, que ainda são altos e impedem que boa parcela da população brasileira tenha acesso à nova tecnologia. E na questão dos Correios, que nas vésperas da eleição do primeiro turno foi palco de escândalos, o desafio é resgatar a eficiência e a moral da estatal.

Em relação à Telebrás, a presidente eleita, Dilma Rousseff, afirma que a estatal será mantida, mas isso não significa abrir mão de outros mecanismos para fazer a internet rápida chegar a todos os lugares do País. “Temos de garantir que a internet em banda larga chegue a todos os brasileiros”, afirmou. Mas, para isso, Dilma ponderou que é preciso dialogar com o setor privado. “Foi o que eu fiz: negociei com as empresas para levar internet rápida para todas as escolas públicas. Até o final do ano, toda escola pública desse País terá acesso em banda larga”, ressaltou.

