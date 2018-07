Bem vindos à Fastener Fair Brasil 2011 – A Feira que vai revolucionar a Indústria da Fixação

Preparem-se, a Fastener Fair Brasil está chegando ao país, como a primeira exposição dedicada exclusivamente à indústria de fixação.

Trata-se de um evento dedicado ao setor de fixação que irá oferecer aos produtores e fornecedores de fixadores e sistemas de fixação, incluindo fabricantes de máquinas ou ferramentas para produção, tratamento, revestimento, inspeção e embalagens de produtos de fixação, uma plataforma de negócios ideal que propiciará estabelecer relações e parcerias comerciais.

O setor de fixação está presente nos principais mercados do país e do mundo, entre eles, automobilístico, telecomunicações, eletrodomésticos, energia, petroquímica, construção civil, etc.

Este primeiro evento acontece em um momento propício, pois a demanda nesse segmento está em constante crescimento e o Brasil, especialmente depois da confirmação de eventos esportivos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, inicia um amplo programa para melhorar sua infraestrutura, apresentando oportunidades de negócios para todos os profissionais e setores que abrangem um mercado consolidado e com excelentes possibilidades para os fornecedores do setor de fixação e tecnologias (parafusos, rebites, porcas,arruelas, pregos, grampos, chumbadores, etc).

A Feira tem tudo para ser um sucesso. Segundo a organização, com cinco meses de antecedência ao evento, os estandes estavam praticamente vendidos, são quase 120 empresas de médio e grande porte do Brasil e do mundo, com expositores internacionais vindos da Europa, Ásia e América.

A Fastener Fair Brasil – Feira de Tecnologias de Fixação – vai reunir mais de 160 expositores vindos de 16 países e conta com o apoio de mais de 30 organizações e parceiros de mídia.

Algumas razões para visitar a FFB

. Incrementar seu networking

. Discutir negócios e interesses com outros profissionais

. Analisar novos produtos e tecnologias

. Planejar e estruturar novos mercados

. Reunir informações para futuras decisões

. Ter acesso a idéias e informação técnicas

Simpósio e Painel de Debate:

Tendências do Tratamento de Superfície, Inspeção de Fixadores por Correntes Parasitas e outros temas estarão sendo apresentados durante os dias da feira.

Durante o evento você terá a oportunidade de avaliar e debater sobre novos produtos e tecnologias que serão abordados nas atividades paralelas que serão oferecidas.

Estes eventos têm como objetivo divulgar para o profissional do setor parafuseiro novas técnicas e abordar assuntos relacionados apresentando o cenário atual e as soluções aplicadas nos processos que fazem parte de toda cadeia envolvida.

Faça parte dos nossos seminários e palestras, partilhe e aumente a sua rede de negócios, faça novos contatos e firme parcerias. Venha você também fazer parte do fantástico mundo da fixação.

A Fastener Fair Brasil contará com um simpósio especial, no qual convidou especialistas de mercado e técnicos que irão explorar questões e tendências importantes para a indústria brasileira e os setores chave do mercado.

O Evento acontece de 08 a 09 de novembro, no Expo Center Norte,em São Paulo-SP. Mais informações pelo site http://www.fastenerfair.br.com/.

