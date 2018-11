Blocos Morumbi – Qualidade e Atendimento Imediato

Com mais de 15 anos de experiência no mercado de blocos de concreto para construção, a Blocos Morumbi, atuando em Campinas e Região, oferece produtos de excelente qualidade e durabilidade, com produtos utilizados pelas melhores construtoras e empreiteiras da região, o que comprova a capacidade, competitividade, agilidade e garantia da excelente prestação de serviço da empresa.

Um diferencial da Blocos Morumbi é que o cliente fala diretamente com a fábrica, sem intermediários. Além de fabricarem produtos que proporcionam obras mais rápidas e econômicas, a empresa trabalha com matéria-prima de primeira qualidade adquiridas de fornecedores altamente reconhecidos no mercado por suas qualidades.

A Blocos Morumbi garante e cumpre os prazos de entrega prometidos e oferece aos seus clientes o serviço de entrega programada. Este serviço oferece muitas vantagens: o material não chega na obra antes do tempo, evitando problemas com espaço, quebra dos blocos devido ao choque ou deslocamento dos mesmos para outros locais, melhorando a logística de material e melhora do fluxo financeiro da obra.

Dentre a linha de produtos da Empresa estão, blocos de concreto, com acabamente rústico e aparente, blocos de vedação, utilizados na construção de alvenaria comum, blocos estruturais, blocos tipo T, canaletas e blocos para pilares.

