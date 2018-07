BRASIL SEDIA FEICON BATIMAT: 4º MAIOR EVENTO DA CONSTRUÇÃO NO MUNDO

Na sua 20ª edição, a Feicon Batimat continua sendo o maior salão da construção da América Latina. E quem constrói, vende, compra, representa, projeta e cria está convidado a visitar a feira nesta edição histórica. Estarão presentes as principais e mais importantes empresas do setor com lançamentos exclusivos e oportunidades de negócios, que ajudarão os profissionais a aumentarem o seu portfólio de serviços, produtos e ideias. Quem constrói e realiza, visita!

São Paulo, Fevereiro de 2012 – Com 85 mil metros quadrados de exposição, a Feicon Batimat (Salão Internacional da Construção), – comemora seus 20 anos de existência figurando entre os quatro maiores eventos do setor da Construção no mundo. O Salão está programado para acontecer de 27 a 31 de março, com uma estrutura para receber 130 mil compradores e arquitetos, que buscam na Feicon, as tendências para os futuros projetos da construção civil brasileira.

Para a diretora da feira, Liliane Bortoluci, o número expressivo de engenheiros e arquitetos que visitam a feira, representa o alto nível dos produtos em exposição na Feicon Batimat. “Seguimos as tendências mundiais da BATIMAT de Paris com a presença de um público altamente qualificado e com poder de decisão. Na última edição, registramos 125.732 compradores”, destaca a diretora, que está à frente do evento pelo segundo ano consecutivo.

Sob a organização e promoção da Reed Exhibitions Alcantara Machado, a FEICON BATIMAT contará em 2012 com a participação de 750 marcas expositoras.

