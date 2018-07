Brasil tem sua primeira certificação "Green Building" de operação e manutenção

“Ter um edifício operando em conformidade com rígidos critérios de desempenho, em plena Avenida Paulista, em São Paulo, pode ser considerado um novo marco na sustentabilidade de edificações existentes no país, significando melhor qualidade de vida para os ocupantes, menores impactos para a cidade, uma efetiva redução de custos e maior competitividade, gerando ainda maior rentabilidade para seus investidores”, explica Newton Figueiredo, da SustentaX, empresa responsável pelo processo de certificação.

A certificação LEED de operação e manutenção para edificações existentes tem como objetivo auxiliar proprietários e administradores de condomínios a realizarem melhorias e manutenção a fim de melhorar as condições de salubridade aos ocupantes, maximizar a eficiência operacional e minimizar impactos ambientais. Esta certificação reconhece políticas de limpeza verde, programas de reciclagem, programas de manutenção e atualizações dos sistemas prediais.

Com a obtenção do LEED no nível certificado, o edifício Comendador Yerchanik Kissajikian, localizado na Av. Paulista, 901, teve que alterar algumas de suas políticas e também criar novas, passando até pela seleção de novos fornecedores. “O processo que levou dois anos, envolveu mais de 50 profissionais e estabeleceu novos procedimentos como, por exemplo, compras sustentáveis, que cria critérios de seleção de fornecedores para a obtenção de produtos de uso regular”, explica Gil Carvalho, gestor do condomínio.

Na parte de eficiência energética, o condomínio tem a previsão de pelo menos 10% de economia por meio das melhorias implantadas e já prevê a instalação de novos equipamentos mais inteligentes que resultarão em menores custos operacionais. “Já estamos investindo em equipamentos para que na reavaliação, que ocorrerá em dois anos, possamos avançar um nível, tornando-nos mais eficientes, proporcionando benefícios aos ocupantes”, afirma Carvalho. Na questão do uso racional da água, por meio da troca dos metais e louças sanitários por modelos econômicos, o consumo foi reduzido em 30%.

O atendimento aos requisitos relativos à limpeza verde trouxe ao empreendimento mudanças, como a instalação de barreiras de contenção de poeira nas entradas, procedimentos de limpeza de pisos e carpetes, colaborando para a qualidade do ar interno, minimizando problemas de saúde, por exemplo.

Entre as inovações, pode-se citar o desenvolvimento de práticas para o gerenciamento de resíduos sólidos, que prevê que 75% dos materiais de consumo regular sejam destinados corretamente, além de programas para reciclagem de 80% de pilhas e baterias.

O CYK passou por uma série de adaptações para a melhoria de seus sistemas com o intuito principal de não apenas torná-lo eficiente, mas também mais saudável aos seus ocupantes e incentivando práticas para a redução do consumo de recursos naturais, motivadas por campanhas e criação de procedimentos, que envolveu inúmeras pessoas, demonstrando que sustentabilidade é um processo de mudança, que depende, sobretudo, do engajamento das pessoas.

Fonte: Portal Obra 24 Horas