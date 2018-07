Café vendido no mercado interno terá padrão de qualidade

Trata-se de uma exigência do governo que deve começar a ser cumprida a partir de fevereiro de 2011. O padrão de qualidade prevê que sejam analisados o sabor, aroma e fragrância, além de um percentual máximo de impurezas do café torrado.

Com a medida, segundo Wagner Rossi, ministro da Agricultura, o consumidor terá a segurança, atestada pelo governo, de saborear uma bebida mais pura e com nível mínimo de qualidade. O café produzido no Brasil ou importado só poderá ter, no máximo, 1% de impureza. A presença de umidade no grão torrado ou moído não poderá ultrapassar 5%.

Serão observados ainda o estado de conservação do produto, aparência e informações de rotulagem, como nome de fabricante, lote, prazo de validade e país de origem, quando for o caso. Os fiscais do Ministério da Agricultura vão fazer o controle da qualidade por meio de testes de amostragem nos supermercados e outros pontos de venda do País.

Ao anunciar os novos padrões para a cafeicultura nacional, Rossi prometeu novas medidas de apoio ao setor, inclusive para a indústria de café solúvel. “Vamos fazer um programa que atende aos interesses complexos na cafeicultura. Desde o primeiro elo até ao último.

“O sentido é melhorar a posição do café brasileiro”, disse ele, acrescentando que haverá um apoio especial em breve para os produtores de café solúvel.

Fonte: Abic