CBEC promove Congresso Internacional de Compras

Veja as boas práticas que as grandes empresas estão adotando na condução dos seus negócios.

O CBEC – Conselho Brasileiro dos Executivos de Compras é uma associação com abrangência nacional que atua com o objetivo de viabilizar o intercâmbio entre seus membros promovendo a troca das melhores práticas mundiais na Área de Compras. Única entidade no Brasil representante da IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management) – que congrega Associações Nacionais de Compras de 43 países e aproximadamente 200.000 profissionais de compras do mundo todo. Em outubro próximo, dias 18 e 19, a Associação realizará o encontro anual que reunirá especialistas nacionais e internacionais da área de compras que debaterão sobre o tema “O desafio da função Compras no atual Cenário Econômico Brasileiro e Mundial”. O objetivo desse evento, além da troca de experiências é ser um catalisador de ações de interesse comum.

Confira abaixo o conteúdo programático:

18 de Outubro – terça-feira

08:00 – 09:00 Credenciamento / Wellcome coffee

09:00 – 09:15 Abertura e boas vindas – CBEC/ Executivo da Vivo

09:15 – 10:15 Parceria com Fornecedores – Uma Visão Estratégica – Gerardo Weiland / Diretor de Compras da Vivo e Leonardo Carvalho / Coordenador de Contratos da Vivo.

10:15 – 10:35 Coffee break

10:35 – 11:35 Alinhamento dos objetivos de Compras com os objetivos do Negócio – Alexander Arsath Ro’is –Purchasing Executive / Director Purspective NEVI Holland.

11:35 – 12:35 Encadeamento Produtivo “Oportunidade para as pequenas empresas Bom negócio para as

grandes” – SEBRAE – Kelly Cristina Valadares de Pinho Sanches – Gerente da UACIN –

Unidade de Atendimento Coletivo – Indústria SEBRAE

12:35 – 14:35 Almoço

14:35 – 15:35 Como avaliar a sustentabilidade de produtos – Newton Figueiredo/ Presidente Sustentax Engenharia de Sustentabilidade.

15:35 – 16:35 A transformação em Compras em uma empresa Asiática – O caso LG Electronics – João

Meneghel/Responsável por Compras Brasil, Panamá, Argentina, Chile e Peru na LG Eletronics Brasil.

16:35 – 16:55 Coffee break

16:55 – 17:45 Painel com os palestrantes

17:45 – 18:00 Encerramento

19 de Outubro – quarta-feira

08:30 – 09:00 Wellcome coffee

09:00 – 09:15 Abertura dos trabalhos do dia – CBEC

09:15 – 10:15 Papel da Função Compras/Contratações, no Cenário Econômico Global- Mailson da Nobrega – Economista, ex- ministro da Fazenda no período 1988/1990.

10:15 – 11:15 Compra de Ativo Fixo para projetos estruturantes – Roberval Vieira Adamo/Diretor de Suprimentos e Logística da Centroprojekt.

11:15 – 11:35 Coffee break

11:35 – 12:35 Adversidades da economia internacional e o crescimento econômico Brasileiro – Fabio Miguel/

Gerente de Planejamento Financeiro do Boticário

12:35 – 13:35 Tema a definir

13:35 – 14:35 Almoço

14:35 – 15:35 Antecipação de demanda e fomento de fornecedores para categorias críticas de suprimento – Case Sistema Norte – Fabio Feijo – Gerente Geral de Operação de Suprimentos da Vale e Ricardo Lima –

Diretor Global de Supply da Accenture.

15:35 – 16:35 A experiência de compras na indústria automobilística: Europa, Mercosul e Global Sourcing – Carlos D. Rodriguez /Ex-Diretor de Compras na Argentina da PSA Peugeot Citroen, tendo trabalhado na

matriz na França e no Brasil. Empresa: Socio/Optime S.A.

16:35 – 16:55 Coffee-break

16:55 – 17:35 Painel com os palestrantes

17:35 – 17:50 Encerramento

17:50 – 19:00 Coquetel

LOCAL – Teatro VIVO em São Paulo.

Avenida Doutor Chucri Zaidan, 860 – Vila Olimpia Fone.: (011) 7420-1520.

