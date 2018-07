Celi lança projeto ‘Celi Evolution – Gestão Sustentável’

Iniciativa reafirma a constante evolução da empresa, buscando o crescimento tecnológico com foco na gestão voltado para a sustentabilidade

Sempre acompanhando as transformações do mundo, a Construtora Celi, de Aracaju-SE, inova e sobe mais um grande degrau da sua constante evolução. Focando o crescimento com a inovação e a excelência, a construtora se adapta às exigências mundiais e lança o ‘Celi Evolution – Gestão Sustentável’, um avançado projeto que busca a Evolução Tecnológica com o foco da Gestão voltado para a Sustentabilidade.

O projeto ‘Celi Evolution – Gestão Sustentável’ dá prosseguimento aos precursores projetos ‘Integração’ (onde derrubou as “barreiras físicas” da empresa, melhorando a comunicação e interação dos colaboradores) e ‘Competir’ (que realizou mudanças significativas na área de tecnologia, com a implantação de novos sistemas integrados de gestão que são usados até então. “O Celi Evolution é uma continuidade das ideias implantadas por Luciano Júnior, que a partir de 1999, trouxe uma nova visão de gerenciamento, sistemas e trabalhos integrados. Ao longo dos anos, a Celi nunca parou no tempo e foi aprimorando-se cada vez mais na busca constante da evolução de tecnologia e qualidade, que sempre andam juntas. O SAP (Software de Gestão de Negócios) permitirá que as estratégias e operações da empresa fiquem ainda mais integradas”, afirma Cristina Castro, gerente de TI e do Projeto Celi Evolution.

O SAP é um dos melhores e mais modernos sistemas de tecnologia da informação que consiste em gerenciar os processos empresariais, proporcionando mais agilidade e segurança. Este será um grande marco na potencialização das competências da empresa, pois trará maior agilidade, organização, confiabilidade, credibilidade e transparência às atividades cotidianas da Construtora. A SAP é uma empresa de origem alemã que desenvolve sistemas para corporações de pequeno, médio e grandes portes em mais de 120 países. No Brasil, está presente em todo o território nacional, atuando nos mais diversos segmentos de negócios como indústria, comércio, serviços e setor público. Hoje, a SAP é a líder global de mercado em soluções de negócios colaborativas e multiempresas. O principal produto da empresa, que emprega mais de 51.000 pessoas, é o Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP), o mesmo que será utilizado na Celi.

A Gerente de TI ainda explica que a implantação do SAP não é um projeto de TI e sim da Celi como um todo, por isso, é fundamental a participação das pessoas chaves que entendem e conhecem muito bem os processos da empresa, assim como suas estratégias. Essas pessoas são denominadas ‘Key Users’, ou seja, colaboradores que dedicarão todo o seu tempo para a implantação dessa nova ferramenta, representando as áreas de processos, trabalhando sempre em conjunto dos consultores SAP. São eles: Maria Teresa Gois (Planejamento), Ana Flávia Cavalcante (Imobiliário), Roberto Maltas (Controladoria), Luiz Menezes (Máquinas e Equipamentos), Andrea Lins (SGI), Haullen Vieira (Contabilidade), Salvador Teixeira (Financeiro), Jorge Fontes (SCI), Hilton Bastos (Financeiro), Igor Carvalho (Engenharia) e Magna Cruz (Suprimentos e Estoque).

“Eles têm papel fundamental nesta fase de transição de sistema, pois estão desenhando os procedimentos da empresa dentro do SAP, aderindo as melhores práticas do mercado”, ressalta Fábio Luis, Gerente do Projeto da Celi.

Os colaboradores da construtora conheceram o Celi Evolution no último dia 04 de abril. O evento contou com todo o corpo diretivo, assim como a equipe da Sonda Procwork, empresa que fará a instalação do sistema SAP na Celi. “Nossas expectativas frente a implantação são as melhores. O Celi Evolution é um grande projeto e pelo porte da Celi, será um verdadeiro sucesso. Temos pessoas muito comprometidas. Estamos muito empolgados”, diz Marcelo Tadeu Zamana, gestor de Projetos da Sonda Procwork.

Transição Qualidade – SGI

Outra grande novidade que compõe o Celi Evolution é a certificação do Sistema de Gestão Integrado (SGI), que contemplará a gestão da qualidade, saúde, meio ambiente e segurança do trabalho, aumentando ainda mais a visão da empresa sustentável, elaborando sempre empreendimentos que respeitem o meio ambiente, ao mesmo tempo em que garante a saúde e segurança dos colaboradores, os maiores responsáveis em construir o sonho de muitas famílias.

De acordo com a engenheira Andrea Lins, o núcleo da Qualidade da empresa passou agora a ser o Núcleo de QSMS, unificando seus objetivos visando a melhoria nos processos para conseguir novas certificações da NBR ISO 14001 (meio ambiente) e OHSAS 18001 (saúde e segurança do trabalho), além da recertificação na NBR ISO 9001.

“Desde o ano passado, a Celi vem implantando mudanças em seus novos procedimentos em preparação a migração para o SGI, que estão sendo implementados e submetidos a uma pré-auditoria, de modo que, em 2011 passaremos por nova auditoria para certificação em todas as áreas que compõe o SGI. Mais uma vez, a Celi sai na frente para obtenção de todas as certificações que atestarão sua já consolidada posição privilegiada e capacidade técnica perante a sociedade”, comemora Andrea.

A gerente do Núcleo de QSMS comenta ainda que, na visão do SGI, muitos procedimentos serão mudados na empresa, com a implantação do Celi Evolution. “Além da padronização dos processos que atendem a gestão da Qualidade, os colaboradores terão que atender a requisitos ambientais e de saúde e segurança. Cada atividade terá uma visão dos seus aspectos e impactos, e perigos e danos”, explica Andrea.

Para o presidente da Celi, Luciano Barreto, este é um momento de transformações ainda mais significativas na gestão da empresa diante do apelo da sociedade mundial pela evolução tecnológica aliada a sustentabilidade e preservação ambiental. “O Celi Evolution nasce do anseio da Celi em crescer ainda mais no mercado, fazendo jus à missão da empresa de construir “sonhos” com espírito empreendedor e comprometimento, buscando a constante satisfação dos clientes. Percebemos que é sempre necessária uma transformação interna, pois é dentro de casa que se começa uma grande evolução para uma gestão mais sustentável. A Celi orgulha-se em subir mais um degrau”, comemora o presidente.

O projeto ‘Celi Evolution – Gestão Sustentável’ marca uma nova era na Construtora Celi que sempre se aprimora, revigora seus objetivos e evolui. Isso resultará no maior crescimento organizacional e tecnológico, a satisfação dos seus colaboradores, clientes e fornecedores, além da manutenção e ampliação de sua credibilidade e liderança no mercado, assentada sobre os pilares: Solidez e Qualidade.

Fonte: Construtora Celi

Siga-nos em nosso Twitter: @GuiasOESP