Celular bancário

Aplicativos para telefones inteligentes ajudam a controlar as finanças pessoais ou comerciais.

Lembrar das contas a pagar, lançar gastos em uma planilha e verificar o saldo da conta antes de pensar em uma compra são algumas das ações que ajudam a evitar o descontrole financeiro. Mas a correria do dia a dia muitas vezes dificulta esse acompanhamento. Não para quem tem um celular inteligente – o chamado smartphone. Aparelhos móveis com sistema Android, BlackBerry, Windows, Symbian ou Apple oferecem diversos aplicativos que auxiliam o gerenciamento de gastos.

Pagos ou gratuitos, eles são baixados nas lojas de aplicativos oficiais de cada modelo. A vantagem é que estão sempre à mão, lançam transações de forma simples e fazem a gestão em tempo real, o que ajuda nas

decisões do dia a dia e evita ‘esquecimentos’.

Proprietária de uma cafeteria no centro de São Paulo, em parceria com a mãe, Priscila Toledo, de 23 anos, baixou há dois meses um programa no seu iPhone para gerenciar tanto despesas pessoais como as vendas diárias do comércio. “Era comum perder notas fiscais. Agora, anoto tudo no celular. No final do dia, passo as informações para o computador, em uma planilha Excel. Assim, tenho um backup do arquivo e posso elaborar gráficos”, explica.

Para baixar o software ela pagou cerca de R$ 7. “Vi que o aplicativo era bem cotado entre os usuários e então resolvi testar.”

Com relação às suas despesas pessoais, Priscila consegue saber onde está gastando mais. “Tudo o que compro lanço na categoria correspondente. O sistema faz alguns cálculos em cima das informações, como a porcentagem da categoria sobre o orçamento.”

O consultor em finanças Marcos Crivelaro, que é professor doutor da FIAP, explica que uma das vantagens é ter um arquivo de gastos sempre por perto. “Em uma ida ao supermercado, por exemplo, é possível saber o que aumentou com relação ao mês passado.”

Na opinião da especialista em finanças Eliana Bussinger, é bom o programa lançar não só gastos imediatos, mas também futuros, como cheque pré-datado e cartão de crédito. “Lembrete de contas a serem pagas é útil e uma preocupação a menos.”

Crivelaro alerta para softwares que pedem dados como RG e CPF. “Prefira os que pedem apenas informações genéricas e que protejam os dados por código, por segurança.”

O Minhas Despesas, disponível para iPhone, lança transações periódicas. Para ter um arquivo de segurança, é possível exportar fichas para planilhas de Excel no computador. O Easy Money, que tem versão gratuita e em português, é feito para celulares com sistema Android. O programa lembra de contas a pagar e cadastra cheques.

Na hora de escolher, um ranking feito pelos usuários nas lojas virtuais aponta benefícios e desvantagens de cada aplicativo.

Luiz Jurandir Simões, consultor da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras

(Fipecafi), lembra que a atitude de quem usa essas ferramentas é decisiva. “Ele explicita e disponibiliza

despesas: não há para onde correr, o que incentiva o gasto consciente.”

Estas e outras notícias na próxima edição da Revista Oesp Metal Mecânica – Em breve.