Coletores subterrâneos chegam a São Paulo

É inegável o amor e a quase idolatria que os paulistanos têm por São Paulo, independente de problemas recorrentes de uma grande metrópole! Mas, temos certeza, que você leitor, concordará que o problema do lixo urbano, além de preocupante, enfeia nossa cidade. O acúmulo de lixo nas ruas é extremamente desagradável, não só pelo visual, mas principalmente quando junto do problema estão doenças, odores, entupimento dos bueiros, roedores, insetos e o maior de todos os problemas, as enchentes!

Mas esse problema, pelo menos em parte, está prestes a ser solucionado.

A empresa portuguesa Sotkon está lançando no Brasil um sistema patenteado de acondicionamento subterrâneo de lixo e o melhor, totalmente ecológico para coleta de resíduos orgânicos e recicláveis. Trata-se de um sistema simples, mas que promete resolver um problema grave, complexo e, até os dias de hoje, de difícil solução. O sistema traz um custo benefício operacional e estético que conta com lixeiras especiais com coletores instalados nos subsolos das calçadas.

O sistema permite reduzir em até 30% os custos com coleta, já que 99% dos materiais utilizados são recicláveis, sendo assim, utiliza-se menos mão de obra, deslocamento de veículos e energia.

Entre as inúmeras vantagens agregadas ao novo sistema, pode-se citar ainda a redução de custos com a separação do lixo, já que ela acontece no momento do descarte, é fácil de limpar e manter e evita a infiltração da água.

Algumas particularidades técnicas:

Segundo Sergio Machado, diretor-geral da Sotkon Brasil, o sistema consiste de recipientes de aço inoxidável, colocados na superfície sobre grandes contentores subterrâneos que comportam três metros cúbicos de lixo ou três mil litros. A ideia do sistema foca ergonomia, facilidade de utilização, higiene e segurança. Uma grua hidráulica de pequenas dimensões automáticas, colocada no teto da caixa de recolha do caminhão tradicional, permite que se faça tanto a coleta dos contêineres subterrâneos como dos contentores tradicionais de rua.

“A “conteinerização”, como tem sido chamado o projeto, está em pauta nas discussões mundiais, pois é a solução que mais agrega benefícios em termos de saúde , higiene e proteção ao meio ambiente, elimina o risco do lixo ser espalhado de um lado para o outro, principalmente em dias de chuva, evitando o entupimento de bueiros. “O sistema modifica completamente o que existe hoje, deixando as cidades muito mais limpas visualmente, e preservando o meio ambiente da poluição material e visual, permitindo e incentivando a coleta seletiva e, oferecendo uma grande solução para as cidades e seus condomínios residenciais e empresariais”, afirma.

Cidade Pioneira

A cidade de Paulínia, interior de São Paulo, é a primeira a receber as lixeiras especiais. Os principais corredores da cidade estão recebendo 50 coletores.

O Prefeito da cidade, José Pavan Junior, aprovou o sistema e seus benefícios e ressaltou o fato das ruas e calçadas de Paulínia ficarem mais limpas.

Confira abaixo o vídeo do processo de coleta:



A próxima cidade a receber a novidade é São Paulo, ainda em 2012!

Fonte: Exame

E você leitor, o que acha? Será que essa solução realmente resolve o problema? Deixe sua opinião aqui!