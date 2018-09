Construção civil contribui para o crescimento do mercado de vidros, mas carga tributária continua alta

O nosso mercado caminha junto com a construção civil, portanto quando existe um crescimento nesse setor o vidro conseqüentemente tem o seu crescimento registrado e para esse ano de 2010 temos uma previsão bastante otimista em torno de 15%. Parece muito, mas pensando bem, esse crescimento poderia ser melhor se o governo tivesse um pouco mais de juízo e entendesse que a tributação chega a beira da perversidade esfolando toda a cadeia inclusive e principalmente o consumidor.

Menos impostos= Mais negócios, Mais produção mais empregos= mais arrecadação efetiva no caixa do governo, mais benefícios para as cidades, estados e Pais. simples como parece.

O nosso setor tem buscado se atualizar tecnicamente e hoje produzimos os melhores vidros do mundo e da mesma maneira a transformação para vidros de segurança segue o mesmo padrão de qualidade e assim a construção civil tem sua qualidade extremamente melhorada, inclusive com os chamados vidros inteligentes levando aos consumidores, beleza, segurança e conforto.

No nosso ponto de vista temos ainda que crescer muito e estamos fazendo a nossa parte basta que o governo acredite que essa historia de cachorro correndo atrás do rabo tem que acabar e tomar a iniciativa de desburocratizar, diminuir a taxa tributaria, e entender que só cresce um pais quanto todos crescem.

Texto enviado por Ibelson F. de Sousa

Terra de Santa Cruz Vidros e Cristais de Segurança Ltda

