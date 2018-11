Construção e Sustentabilidade em alta

Segundo ( ABRAMAT) Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, as Vendas de material de construção tiveram alta de 25,8% em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado, no acumulado do primeiro trimestre o aumento é de 19,9%. Para o ano, a estimativa do setor é fechar com alta de 15%. A ampliação do prazo do IPI reduzido até dezembro deve estimular o setor. O Volume de trabalhadores contratados pela indústria de material subiu 9,1% em relação a março de 2009 e 3,2 sobre fevereiro, acelerando o crescimento de outros setores voltados a dar suporte a construção, pois com o aumento da construção houve também uma maior preocupação em construir imóveis de acordo com as novas normas de desempenho e maior preocupação em relação a sustentabilidade, aumentou o número da construção de prédios denominados de prédios verdes e algumas empresas estão se especializando em oferecer produtos e serviços para está nova demanda. Pensando em atender melhor este mercado em constante evolução, a OESP MÌDIA empresa do grupo O Estado de S. Paulo, criou títulos voltados para empresas que fornecem produtos e serviços ecologicamente corretos. Títulos como: Equipamentos para redução de consumo de água, máquinas para reciclagem de entulhos, reciclagem de concreto, tapumes ecológicos, trituradores ecológicos, usinas de reciclagem e outros títulos fazem parte dos anuários da empresa, os produtos tem distribuição dirigida e voltada para vários segmentos do mercado.

Fonte de Pesquisa: Valor Econômico / Guias Setoriais OESP