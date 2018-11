Construtoras enfrentam desafios técnicos e gerenciais para se adaptarem à Norma de Desempenho

A nova Norma de Desempenho da ABNT NBR 15.575 que entrará em vigor a partir de 12 de maio 2010, vai impactar na construção em obras residenciais de todos os portes e segmentos.

Assim como em outros setores, na construção civil, as normas funcionam como estímulo para aprimorar o desempenho nos serviços realizados. E é exatamente com esse objetivo que passa a valer, a partir do dia 12 de maio de 2010, uma nova diretriz para a construção civil brasileira.

A Norma de Desempenho NBR15.575 visa estabelecer um método de avaliação de tecnologias e sistemas construtivos de habitações, com base em requisitos e critérios de desempenho da ABNT/Inmetro. Estabelece a performance mínima obrigatória para estruturas, pisos, paredes e vedações, coberturas e sistemas hidrossanitários e foi criada com base em três níveis: requisitos qualitativos, como segurança estrutural; critérios quantitativos, como resistência do concreto e do aço utilizados na estrutura e; métodos de avaliação, por meio de análises de projeto, ensaios laboratorais.

As normas ABNT NBR 15.575 são as primeiras do país a estabelecer parâmetros que permitem avaliar o desempenho de edificações. Dirigidas a prédios habitacionais de até cinco pavimentos, também devem se tornar referência dos contratantes para outros tipos de edifício. Entre as novidades está a proposta de atingir determinado desempenho ao longo da vida útil que depende de uma série de agentes, dos incorporadores aos usuários. Portanto, a norma define as responsabilidades de cada um, além daquelas já previstas pela NBR 5.671. A mais importante diz respeito à vida útil dos sistemas da edificação e deve ser especificada pelos projetistas de arquitetura, sempre em acordo com o mínimo previsto na norma. Por conseqüência, os componentes devem ser especificados considerando-se a vida útil estabelecida para o sistema. Se é exigida vida útil de 20 anos do sistema hidrossanitário, por exemplo, o projeto deve determinar a periodicidade de inspeções, prazos para a substituição de peças e condições de manutenção geral de modo a se atingir a longevidade esperada.

Fonte: Guias OESP