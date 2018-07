Controle de Pragas – A importância de uma empresa séria

Dedetização, descupinização, controle de pragas e afins, humm!! Tais assuntos têm um tom desagradável! Principalmente quando quem precisa de uma prestação de serviço desse tipo fica na dúvida a quem recorrer, como saber se uma empresa do ramo é séria, se realmente usa produtos inofensivos à saúde ou se preocupa com o uso de produtos e serviços que não poluam o meio ambiente, ou seja, é sustentável? No artigo a seguir vamos abordar o assunto e apresentar uma empresa muito séria neste segmento. Boa Leitura a todos!!

Conhecendo a “praga”

Comecemos entendendo um pouquinho mais sobre as famosas “pragas urbanas”. O cupim. São insetos que vivem em colônias podendo chegar a milhões de indivíduos que desempenham várias funções na colônia (operários, soldados, reprodutores e reprodutores substitutos). Alimentam-se basicamente de celulose e derivados, escavando galerias em móveis e livros, causando-nos desespero quando vemos aquele famoso pozinho no chão. Encontraram junto ao homem um ambiente repleto de alimentos e livre de inimigos naturais, infestando assim nossas moradias e causando prejuízos na ordem de milhões ao ano.

Existem basicamente 2 grupos de cupins: cupins de madeira seca, esses não constroem ninhos, só ocorrem em madeiras e quase não deixam sinais nas peças infestadas. E os cupins de subterrâneo, constroem enormes ninhos em subsolos e edificações, atacam derivados de celulose e deixam grandes marcas nas peças infestadas.

A Infestação

Ao infestar uma casa, os cupins do solo vão utilizar de fendas e orifícios para alcançar o alimento, penetrando assim por juntas, dutos e rachaduras, após isso, vão se deslocar via rodapés, batentes, divisórias, lambris, conduítes, por trás de azulejos, podendo inclusive furar paredes de alvenaria. Uma vez instalados vão atacar com voracidade todo alimento disponível (livros, roupas, móveis, assoalhos, vigamentos).

Não para por aí

Nesse artigo, nos ativemos mais aos cupins, mas existem muitas outras pragas, dentre elas, pombos, mosquitos, ratos, camundongos, ratazanas, baratas, pulgas, entre outras.

Todas essas nos causam pânico, não somente pelo aspecto asqueroso que apresentam, mas também pelos estragos em móveis, residências, etc. Porém, o mais importante e principal fator: disseminam bactérias e transmitem doenças, por isso precisam ser combatidas e exterminadas.

Como se livrar das pragas

