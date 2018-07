Cozinha Industrial – E o setor cresce!

Vida corrida, mulheres cada vez mais trabalhando fora, aumento da carga de trabalho e, consequente tempo de permanência nas empresas! E a alimentação como fica? Fica fora de casa. É isso mesmo, caro leitor, o brasileiro está cada vez mais comendo fora do lar!

É por isso que o segmento cozinha industrial deverá ter crescimento acima de 15% em 2012 e que, até 2014, os estabelecimentos de food service respondam por 38% dos valores gastos com alimentação. Aliado aos preparativos para os iminentes eventos esportivos, o cenário é favorável para o aumento das vendas de equipamentos para cozinha industrial, prova disso é o fato de os grandes fabricantes estimarem crescimento entre 16% e 30% para este ano.

Os números do setor já não decepcionam há um bom tempo. A ECD consultoria especializada em food service e a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia), apontaram faturamento de R$ 215 bilhões em 2011, alta de 17/,8% sobre 2012, com expectativa, para 2014, de alcançar receita de R$ 270 bilhões.

Só para se ter uma ideia do constante crescimento, em 2009, gastos com alimentação fora do lar já representavam 31% das despesas familiares, para 2014 já se projeta crescer 25%, ou seja, respondendo por 38% das despesas das famílias, segundo das do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com Enzo Donna, diretor da ECD, a conveniência em se produzir mais, em menos tempo, com menor custo de mão de obra e alta qualidade é a principal tendência do setor, sendo aí que acontece o encontro entre a indústria de equipamentos e o mercado de alimentação fora do lar, o chamado food service. Hoje esta indústria procura oferecer equipamentos que gastem pouca energia, sejam altamente produtivos e preservem sabores e atributos das matérias primas”, afirma.

Números de Investimentos

Ainda segunda Donna, nos restaurantes padrões, o investimento médio em equipamentos varia entre 35% e 55%, já inclusos gastos de alvenaria. Portanto, estima-se que o mercado de equipamentos para panificação e refrigeração, gire em torno de R$ 1 bilhão ao ano.

Planos de Expansão

Nessa boa onda, os planos de expansão das redes de comida só tendem a se multiplicarem. O número de lojas que trabalham com sistema de franquias cresceu cerca de 11,5% em 2010, comparando-se com o ano anterior, segunda última pesquisa da ABF (Associação Brasileira de Franchising).

O segmento de comida variada foi o que mais cresceu em 2010 (23,3%); seguido pelo segmento de snack/cafeteria (18,9%), pizzas/massas (13,5%), comida asiática (13,4%), sanduíches (10,8%) e docerias (5%). A amostra conclui ainda que o segmento de sanduíches represente 57% do faturamento anual — aproximadamente R$ 9 milhões.

Fontes: ECD e ABIA

Participe conosco! Se você é do segmento, mande-nos sua experiência de crescimento que publicamos aqui!