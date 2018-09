Crédito Imobiliário – Expansão em perspectiva

Operações de investimentos em imóveis devem crescer 50% em 2011 e podem chegar a R$ 80 bilhões

A Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) prevê uma expansão de crédito em 2011, ficando entre R$ 75 bilhões e R$ 80 bilhões. A estimativa é do presidente da entidade, Luiz Antonio Nogueira de França, que participou no início de dezembro do ano passado de uma mesa redonda com o tema “Perspectivas para o Brasil em 2011 e tendências do setor imobiliário”, na sede do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP), na capital paulista. Em 2010, ressaltou o dirigente, essas operações totalizaram de R$ 52 bilhões a R$ 54 bilhões.

Ao compor o cenário para este ano, França elogiou a atuação do governo, que ao restringir as operações de crédito de longo prazo em alguns segmentos se preocupou em proteger o setor. “As medidas anunciadas mostram que o governo está avaliando com todo o cuidado as operações de crédito imobiliário.”

Com relação ao debate sobre alternativas ao esgotamento dos recursos da poupança, o dirigente se mostrou confiante. “Tenho certeza que essa batalha não será fácil, mas todos os esforços serão concentrados para vencê-la”, afirmou, ao defender a necessidade de um subsídio temporário por parte do governo enquanto o mercado secundário ganha corpo.

Durante sua apresentação, França também reafirmou a perspectiva de que o crédito imobiliário representará 11% do Produto Interno Bruto (PIB) já em 2014. Neste ano essa relação deve ficar entre 4% e 4,2%, conforme estimativas da entidade.

Além da França, o evento contou com a participação de João Crestana, presidente da Secovi-SP, Paulo Melo, diretor regional da incorporação da Odebrecht Realizações Imobiliárias, Guilherme Afif Domingos, vice do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do economista Eduardo Giannetti da Fonseca.

