Cresce o consumo de água mineral no País.

Água mineral é campeã de vendas no primeiro bimestre

O produto que registrou o maior aumento nas vendas no primeiro bimestre deste ano, ante o mesmo período de 2010, foi a água mineral. A bebida teve alta de 32,7% nos dois primeiros meses do ano, de acordo com levantamento da empresa Nielsen. Ainda no segmento bebidas o segundo maior crescimento de vendas no período foi o de vinho, com 29,1%.

A empresa analisou 134 categorias de produtos, que movimentaram um volume de dinheiro 2,3% maior no primeiro bimestre de 2011.

No mesmo período do ano passado, o crescimento ante 2009 havia sido de 7,5%. Na média, o preço dos produtos não sofreu alteração entre abril de 2010 e o mesmo mês deste ano.

Faturamento

No ano passado, esse mercado faturou R$ 1 bilhão, registrando alta de 13% em relação ao resultado de 2009, de acordo com dados da Abinam (Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais).

Segundo estimativa da Associação, a expectativa é que a mudança no hábito do consumidor e o aumento do poder aquisitivo gerem um aumento de 45% nas vendas do produto durante o verão, com previsão de crescimento de 15% para este ano, em comparação com 2010.

No Brasil existem 420 empresas engarrafadoras de água mineral e cerca de 30 mil distribuidoras. Em 2009, foram produzidos 8,7 bilhões de litros.

Fonte: Supermercado Moderno

