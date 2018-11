Curtas – Dia a Dia

Investimentos

Caterpillar vai aplicar 10 vezes mais no Brasil

A multinacional de máquinas e equipamentos Caterpillar anunciou em maio investimentos de R$ 350 milhões no Brasil até o primeiro semestre de 2012. O volume eleva em mais de dez vezes o investimento anual médio feito pela empresa até 2008. Originalmente focada em mineração e construção pesada e média, agora ela se volta ao setor naval e petrolífero. Parte dos 6 mil funcionários da empresa se prepara para atender à demanda por energia em alto-mar que será criada com a duplicação da frota de navios da Petrobrás e da chegada de novas companhias para explorar o pré-sal. A partir do terceiro trimestre, a empresa deixa de importar geradores e sistemas de propulsão diesel-elétricos de sua fábrica de Lafayette, em Indiana (EUA), e passa a produzir os geradores de última geração da série 3.500 em Piracicaba (SP).

PC’s

HP passa a Positivo em vendas

A HP, maior fabricante de PC’s do mundo, assumiu o primeiro lugar em vendas no País. Pesquisa da IDC Consultoria constatou que a HP vendeu mais PC’s no 1º trimestre do que a Positivo, que perdeu a liderança depois de 25 trimestres seguidos e quer recuperar sua posição no 2º trimestre.

Usinas

Gerdau investe no Brasil e nos Estados Unidos

O grupo Gerdau estuda a construção de novas usinas – duas no Brasil, uma no Norte-Nordeste e outra no Centro-Oeste, e a terceira no Estados Unidos. No Brasil, as usinas devem ter capacidade de produção entre 500 mil e 700 mil toneladas de aço cada. O grupo também avalia instalar um novo laminador no Sul do País, com capacidade de 600 mil toneladas e anunciou investimentos de quase R$ 1,3 bilhão para ampliar a capacidade de produção em unidades já existentes. No Brasil, serão R$ 718 milhões, até 2013, para atender à indústria automobilística e à construção civil. Nos Estados Unidos serão investidos R$ 560 milhões na nova usina com capacidade instalada entre 700 mil e 800 mil toneladas, que vai atender ao segmento de aços especiais para os setores automotivo e industrial da América do Norte.

