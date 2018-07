Custo barra uso de asfalto ecológico.

Rodovias CCR e EcoRodovias investem para baratear produto feito a partir de pneus usados

Considerado por especialistas como o “futuro” das rodovias, o chamado asfalto ecológico deve demorar a ser aplicado em larga escala no Brasil. O motivo é o custo. A mistura, que leva de 15% a 20% de borracha oriunda de pneus usados, é cerca de 30% mais cara que a tradicional. Segundo pesquisadores, apesar de demandar mais investimentos em sua fabricação, estudos têm mostrado que a massa asfáltica com borracha é mais durável que a tradicional, o que pode compensar, em parte, os custos com a produção. A maior vida útil da pista também reduz a necessidade de gastos posteriores, em manutenção e recuperação. Esses benefícios têm atraído as concessionárias a investir em tecnologia para baratear os custos iniciais da fabricação e ampliar o uso do produto.

Por enquanto, somente cerca de 15% das estradas sob concessão da CCR, utilizam o asfalto ecológico, segundo Décio de Rezende Souza, diretor de obras da CCR. “O uso do material é uma tendência em todo o mundo e ocorrerá no Brasil também”, diz Souza.

Dos três maiores grupos do setor, a EcoRodovias é a que mais apresenta estradas com a tecnologia, proporcionalmente. De suas rodovias, 22% são pavimentadas com o asfalto ecológico. Para Filippo Chiariello, diretor de engenharia da EcoRodovias, o produto é interessante para as concessionárias, mas os custos ainda são um entrave. O asfalto-borracha custa R$ 1,4 mil por tonelada, frente aos R$ 1,1 mil do asfalto tradicional. “Há muitos benefícios, mas nem todas as empresas estão dispostas a arcar com o custo maior”. Para reduzir o problema, a empresa está investindo em testes com a aplicação de aditivos na mistura.

Outro motivo são os poucos fornecedores disponíveis. Há cerca de cinco empresas habilitadas tecnicamente.

Especialistas do setor consideram que uma possibilidade para que o asfalto seja usado em maior escala seja uma regulação mais rígida por parte do governo. A tecnologia traz vantagens ambientais, já que a produção reaproveita pneus velhos. A cada quilômetro de rodovia com asfalto ecológico, cerca de mil pneus são utilizados. Duas outras vantagens da estrada com borracha são o aumento de aderência dos veículos na pista e a maior absorção da água em dias de chuva.

